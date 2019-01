De zevenvoudige moord in een pension in de Deense moerasgebieden brengt een team van onderzoekers uit Denemarken, Duitsland en België samen. Wat eerst lijkt op een terreurdaad leidt de rechercheurs al snel naar de internationale kunsthandel en een breed uitgesponnen netwerk van vluchtelingen. The Team 2, met dit keer een glansrol voor Lynn Van Royen, is het vervolg op het succesvolle eerste seizoen, dat binnen Europa meer dan 10 miljoen kijkers trok, verspreid over 10 zenders in 10 landen.